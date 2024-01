Traffico Roma del 16-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Luceverdene ho ben trovati dalla redazione un incidente in con delsul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna della via Prenestina & via Nomentana sempre in esterna ma perci sono tra Montespaccato e Casal Lumbroso Scusamianche in carreggiata interna tra la via Casilina è la via Ardeatina un incidente rallenta ilpoi su via Boccea siamo in prossimità di via Cornelia particolarmente trafficate le via Flaminia la Cassia e la Salaria equivalentemente il CUD all’interno del raccordo anulare cosa tratti poi su internet percorso del tratto Urbano della A24 verso la tangenziale è in tangenziale Ci sono code dal 24 al corso Francia verso lo stadio Olimpico e i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito.luceverde.it della ...