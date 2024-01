Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione particolarmente trafficate la famiglia la cassiera Salaria con la lentamente haiku dall’interno raccordo anulare zitta situazione sul tratto Urbano della A24 Qui si sta in coda da raccordo alla tangenziale e in tangenziale di CUD da Monti Tiburtini a Corso Francia verso lo stadio Olimpico difficoltà di mettersi sul raccordo invece per chi arriva dalla diramazioneSud raccordo anulare code tra Casilina Ardeatina intelligente interna e rallentamenti di poi sulla via del mare la via Ostiense Tra raccordo e Tor di Valle verso il centro città trafficata via Pontina con lentamente tra Castel di Decima Verso il raccordo per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito.luceverde.it dalla signora tutto a più tardi un servizio a cura del e della polizia locale di ...