Tra regionali ed europee per il centrodestra ricucire sarà difficile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sembra incredibile ma la coalizione schiacciasassi diguidata da Giorgia Meloni che fin’ora ha conquistato tutte le competizioni a cui ha preso parte, ogni volta in cui si inizia a parlare di ‘elezioni’ scricchiola e sembra sempre sul punto di andare in frantumi. Un gigante dai piedi d’argilla che viene messo costantemente in difficoltà dall’ingordigia di Fratelli d’Italia, traino della coalizione e deciso a far valere il proprio peso politico, sempre più pronto a fagocitare la stragrande maggioranza delle poltrone a disposizione, per giunta dettando le regole del gioco ai propri alleati. Si tratta della strategia che finora ha permesso a Meloni e i suoi fedelissimi di massimizzare i propri consensi ai danni di Forza Italia e sopratutto della Lega, ma che presto o tardi potrebbe presentare il conto perché Matteo Salvini – su cui da tempo si parla di una ...