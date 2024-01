Toyota | Akio Toyoda | “Non lasceremo morire i motori termici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Al Tokyo Auto Salon,ha ribadito ancora una volta la sua posizione sulla mobilità del futuro, votata alla neutralità tecnologica: intervenendo in conferenza stampa, il presidente della multinazionale nipponica,, ha rivelato che la casa automobilistica sta sviluppando nuovi modelli con motore a combustione interna di prossima generazione (che faranno presumibilmente da base anche per vetture ibride), sottolineando che questi propulsori svolgeranno un ruolo cruciale nel raggiungimento della neutralità climatica. “C’è ancora spazio per itradizionali ed essi rappresentano un mezzo pratico per raggiungere la neutralità del carbonio” ha detto: “Quindi, ci impegneremo per perfezionare la tecnologia dei propulsori. I veicoli elettrici a batteria non ...