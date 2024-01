Tour Down Under 2024 | Sam Welsford vince in volata la prima tappa a Tanuda

Parla australiano la prima tappa delUnder 2024 , corsa a tappe di scena in Australia che inaugura la nuova stagione. A vincere la Tanunda - Tanunda di 144.0 km è stato infatti il beniamino di casa Sam Welsford (Bora - ...La stagione del ciclismo professionisti su strada alza il sipario. Da stamane in Australia, con la prima tappa delUnder inizia ufficialmente l'annata ciclistica con tanti spunti di interesse e duelli che si rinnoveranno per i grandi appuntamenti fra i protagonisti delle ultime stagioni. Per le classiche ...L’australiano Sam Welsford, al debutto con la Bora-Hansgrohe, ha firmato la prima vittoria della stagione 2024. Il padrone di casa si è imposto in volata davanti al tedesco Phil Bauhaus e all’eritreo ...2024 will be a landmark year for Aussie Botch fans. The Washington mathcore/hardcore/metal legends are coming down under for the very first time, announcing their debut Australian tour for May of this ...