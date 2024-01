Tornano piogge e neve | crollano le temperature | le previsioni meteo di oggi e domani

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) –a bassa quota, ma crolleranno anche lecon l’arrivo del freddo artico previsto per il prossimo weekend. Questo il quadrodelineato dagli esperti con leper, martedì 16 gennaio, e. Intanto, però, nel Centro-Sud è ancora tempo di giornate miti, con città come Roma che al momento godono diautunnali tra i 10 e i 15 gradi e il meridione che toccherà addirittura fasi di caldo anomalo prima dell’arrivo del gelo. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma una fase molto dinamica, con l’afflusso di aria più mite ed umida da ovest edeboli al Centro-Sud; in seguito arriverà ...

Che tempo farà fino a giovedì 18 gennaioe neve a bassa quota, ma crolleranno anche le temperature con l'arrivo del freddo artico previsto per il prossimo weekend. Questo il quadro meteo delineato dagli esperti con le ...... verosimilmente la più incisiva della settimana: essa sarà foriera didiffuse al Nord e ... In questo contesto l'Italia appare divisa in due: sempre tra mercoledì e giovedì al Sudle alte ...Giovedì 18 gennaio vivremo poi una giornata di transizione, ancora perturbata solo sulle regioni tirreniche: le temperature raggiungeranno il picco della fase di caldo anomalo con 24°C a Siracusa, ...ROVIGO - Il grande freddo senza pioggia e vento ha portato a una stagnazione del Pm10. Come previsto, ieri si è registrato il quinto sforamento consecutivo del limite massimo giornaliero ...