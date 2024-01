Torna in scena “La banalità del male” | spettacolo tratto dall’opera di Hannah Arendt dal 25 gennaio al Teatro Belli

Un talento precoce che può riportare l'India sulla. Sunit un modo per farsi conoscere l'aveva ... per lui la lucead accendersi. Vince un altro Challenger a Tampere, in Finlandia , a luglio,...Nuova musica per RONDODASOSA checon FACE TO FACE 2 , il suo nuovo singolo (in uscita il 19 gennaio). A solo un mese di ...e diventando in poco tempo uno dei volti più importanti dellarap ...La scena della parola, una grande manifestazione ... e questo ci insegna il corpo di carità e d’amore che da secoli e secoli torna ogni giorno e ogni ora a farsi crocifiggere per noi e a pendere, come ...Dopo il grande successo fatto registrare lo scorso ottobre, giovedì 18 gennaio (ore 20.30) torna in scena al Teatro Cuminetti di Trento S.L.O.I. Machine, uno di quegli appuntamenti che toccano molto d ...