Torna il carnevale di Palma Campania | il programma dell’evento

Oggia far ballare il mondo, grazie ad una cover intitolata "Fable ( (Happy Ever After)" in ... nei palazzi storici, nei soliti periodi, ovvero, Biennale e Mostra del Cinema", spiega l'...Chiuso un 2023 con oltre duecento eventi organizzati la Città di Fossano riparte in questo nuovo anno con ile la tradizionale sfilata dei carri allegorici che arriveranno per questa edizione da otto differenti comuni della Granda, ma non solo.Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Dal 17 gennaio al 17 febbraio avrà luogo il carnevale di Palma Campania con sfilate, musica e buon cibo.Domenica 4 febbraio in ogni via ci saranno delle maschere a sorpresa pronte ad intrattenere grandi e piccini ...