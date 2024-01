Torino riparte | il Piemonte decolla

(Di martedì 16 gennaio 2024) C’era una volta ladel boom economico, poi quella operaia, quella del periodo Olimpico, quella della crisi industriale, della famiglia Agnelli che si fa la guerra, del pasticcio Juventus, alle prese con il processo plusvalenze. Oggi, nonostante qualcuno dica ancora che alla città manchi una chiara identità e vocazione, sembra proprio che la rotta sia stata invertita. E a dirlo, numeri alla mano, è l’intera giunta regionale che simbolicamente dà il via a quello che da molti è indicato come “l’anno della spinta propulsiva”. Il ritrovo per l’intera giunta è stato al Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN), istituito dalla Regionenel 1978 e restituito proprio ieri ai cittadini dopo dieci anni di lavori a causa di un incendio che lo rese inagibile nell’agosto nel 2013. Quale occasione migliore per fare dei bilanci, che poi dopo appena 13 ...

Domani ataglia un traguardo storico: la 400esima partita in Serie A (38° squadra a riuscirci). E soprattutto, curiosamente, ha ottenuto tre delle cinque vittorie in campionato contro tre ...Il protagonista della storica permanenza in serie A raggiunta due stagioni fa,dall'Empoli. ... Il tecnico piemontese, dopo Crotone, Genoa,e Salernitana proverà a centrare un'altra ...Torino – Ai Murazzi parte il cantiere per il nuovo “River Center” e per rendere il Po navigabile. Il grande progetto Kamagra Oral Jelly – Italia A Torino, i cantieri per la realizzazione degli attracc ...Dopo il bel successo nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter per 1-0 ed il pareggio per 1-1 contro il Milan nello scontro diretto di alta classifica dell'ultimo turno ...