Torino | bambino di 9 anni travolto e ucciso da un treno | Era sfuggito agli educatori

Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato travolto da un treno in località Borgo Revel , una frazione di Verolengo, in provincia di Torino . Ad ... (tg24.sky)

Il corpicino senza vita delè stato scoperto dal macchinista di un treno regionale della linea Chivasso - Alessandria, che ha subito dato l'allarme. In precedenza, la stessa comunità, che ...L'allarme per la scomparsa delmoldavo era stato dato dai responsabili e dagli educatori ...una 60enne era stata travolta e uccisa da un treno in transito sulla linea convenzionale- ...Una donna di circa 60 anni è morta sul colpo investita da un treno alla stazione ferroviaria di Chivasso, nel Torinese. È accaduto sulla linea Torino-Milano. La… Leggi ...Un bambino di 9 anni è morto travolto da un treno a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino. Secondo le prime informazioni, si tratta di un bimbo moldavo scappato da una ...