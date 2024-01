Tommaso Eletti | il padre condannato a 2 anni | maltrattava la moglie L' ex Gf aveva testimoniato smentendo le accuse

... avere il voto nelle conclusioni, potere i Cittadini eliggere, ed essere, e formare la ... e precisamente al Marchese di Gerace; il quale aveva già posseduto il titolo di Conte di ...... che vede indagato il fidanzato della sua compagna: " Penso chesia un ragazzo onesto. ... Vincenzo De Luca in Campania, Michele Emiliano in Puglia e Luca Zaia in Veneto (tuttiper la ...Ieri a Piazzale Clodio è arrivata la condanna per Carlo Giuseppe Eletti, padre di Tommaso Eletti ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello Vip 6. Due anni di carcere oltre al pagamento di ...Tommaso Cerno (Direttore de L'Identità): "Nell'Europa di oggi contano i parlamentari eletti ma contano tantissimo i governi, quindi un premier che prende tanti voti conta di più come leader quando va ...