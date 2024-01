Tiziana Panella torna a “Tagadà” | “Impegnata in una battaglia accanto al mio compagno”

Ma non finisce qui, nello studio diBertinotti rincara la dose: 'Quella cosa lì è tutto altro che folklore. Perchè la presidente del Consiglio non fa una cosa elementare e dice io ...'In questi giorni ero occupata in un altro luogo, occupata in una battaglia difficilissima accanto al compagno della mia vita':è tornata oggi a condurre Tagadà su La7. Nei giorni scorsi al suo posto il duo composto da Alessio Orsingher e Luca Sappino. Dopo varie puntate in cui è stata assente, la giornalista e ...Eleonora Pedron si è laureata in psicologia e ha rivolto un pensiero a suo padre e a sua sorella, entrambi scomparsi.Tiziana Panella ha voluto fare una commovente dedica al suo compagno, Anthony Acconcia, che è stato ricoverato in cardiochirurgia. Tiziana Panella è ...