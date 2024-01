Ticket Venezia | cosa c’è da sapere

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si tratterà complessivamente di 29 giornate, l'importo per il 2024 sarà di 5 euro giornalieri, da oggi è raggiungibile la piattaforma per ottenere il titolo (QR Code) da esibire in caso di controlli. Il titolo attesterà il pagamento del contributo o la condizione di esclusione/esenzione. Si tratterà complessivamente di 29 giornate, l'importo per

Per i residenti e i nati nel Comune di, esclusi dal pagamento, non serve il voucher ma è sufficiente esibire un documento in caso di controllo, così come per i minori di 14 anni. Non è ...e prenotazione obbligatoria per entrare a. Da oggi è online il portale del comune attraverso il quale si dovrà prenotare la visita in città e, se tenuti, pagare il contributo di ...Come per un concerto, uno spettacolo a teatro, una cena al ristorante. A Venezia parte la sperimentazione voluta dalla giunta del sindaco Brugnaro, che istituisce il ticket d'ingresso per ...Parte l'avventura del ticket a Venezia per i turisti: chi deve pagare il contributo di 5 euro e chi controlla la sua regolarità.