The Marvels sotto accusa per una scena sul matrimonio tra Carol Danvers e la sedicenne Ms Marvel

In una scena eliminata direcentemente diffusa in streaming, assistiamo a una conversazione imbarazzante tra Ms. Marvel e Valchiria durante una telefonata. Valchiria presume che Kamala sia sposata con Carol Danvers ...I camei finali diapprodano on - line ad alta risoluzione dopo l'uscita del film in digitale negli ...In addition, 3D movies will be available for Apple Vision Pro users. Avatar: The Way of Water, Encanto, Elemental, Avengers: Endgame, and Star Wars: The Force Awakens will all be leaping off the ...Their new film debuts Thursday, opening night of the 40th edition of the festival, at the storied Eccles Theater. “Freaky Tales” is a love letter to Fleck’s hometown, Oakland, in the 1980s — its ...