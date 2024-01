The Floor – Ne rimarrà solo uno | dove si registra?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’innovativo quiz game The– Neunoè girato negli Studi Rai di Torino, in Via Verdi. Condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, è l’adattamento italiano di un formato di grande successo in varie nazioni. Si tratta di un imponente quiz show che coinvolge cento concorrenti, pronti a confrontarsi su argomenti diversi, in onda il martedì sera su Rai 2. The– Neuno è un quiz innovativo ideato da John De Mol, creatore di successi televisivi come “Affari Tuoi” e “The Voice”. Il format, già acclamato all’estero, ha ottenuto notevoli risultati nei Paesi Bassi e in Spagna nel 2023, con una trasmissione di successo su Antena 3. Ora si appresta a debuttare negli Stati Uniti su Fox e successivamente in Germania e Francia. The ...