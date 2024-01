The Best Fifa | stesso numero di voti per Messi e Haaland | perché ha vinto La Pulce

Il voto di Romelu Lukaku , attaccante della Roma ed ex Inter, per il premio di miglior allenatore dell’anno Dopo le divergenze della passata ... (calcionews24)

Dopo il Pallone d’Oro, anche il premio Fifa The Best : secondo la Fifa , infatti, è Lionel Messi il miglior giocatore del mondo nell’anno solare ... (sportface)

Fa sicuramente discutere il voto di Romelu Lukaku , ex attaccante dell'Inter oggi alla Roma, per il premio di miglior allenatore del 2023... (calciomercato)

Lukaku non vota Inzaghi al ‘The Best FIFA’. Sorpresa Skriniar! I retroscena

Curioso retroscena riguardo i voti dei giocatori e allenatori che hanno votato al “The Best FIFA” per quanto riguarda il premio per il miglior ... (inter-news)