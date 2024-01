Teverola | estorsione a tre farmacie e a un imprenditore | condannati due del clan

(Caserta) - Nei loro confronti venne eseguito il 7 aprile 2023, da parte dei Carabinieri ...di Napoli sulla base delle risultanze investigative raccolte in ordine ai reati die ...ai danni di un farmacista e un tentativo nei confronti di un commerciante: condannati l'...nei confronti dei due uomini accusati di aver imposto il pizzo in vista della Pasqua a, in ...14:25:51 Nei loro confronti venne eseguito il 7 aprile 2023, da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, un decreto di fermo disposto dalla Direzione Distrett ...NAPOLI/TEVEROLA – Nei loro confronti venne eseguito il 7 aprile 2023, da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, un decreto di fermo disposto dalla Direzione ...