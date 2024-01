Test genetici per il tumore al seno | quando servono e a chi

Leggi su dilei

(Di martedì 16 gennaio 2024) La scienza lo dice. Identificare un difetto genetico specifico (l’alterazione dei geni BRCA1 e BRCA2) può indicare la terapia più efficace per le donne colpite dadel. Per questo sulla prestigiosa rivista Journal of Clinical Oncology pochi giorni fa sono stati pubblicate, dopo revisione sistematica della letteratura scientifica, le raccomandazioni della società scientifica ASCO insieme all’Associazione dei Chirurghilogi Americani in merito all’utilizzo appropriato dei. Proviamo a decodificare cosa emerge insieme agli esperti della SIGU (Società Italiana di Genetica Umana). Chi dovrebbe fare ilCome ricorda Emanuela Lucci Cordisco, genetista medico e ricercatore dell’Università Cattolica di Roma e dirigente Medico presso il Policlinico Gemelli IRCSS ...