Test di medicina | qualcosa cambia ma | forse | sarebbe meglio di no

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ildi ingresso per la facoltà dinon trova pace. Se nei primi giorni dell’anno a far discutere è stata la modalità proposta per le prossime sessioni che vedrà attingere per la scelta delle domande da una banca dati pubblica composta da cinquantamila domande, dall’altra il TAR del Lazio è alle prese con un ricorso contro il TOLC MED, recente modalità di arruolamento per aspiranti medici ampiamente discussa e criticata. Dal Ministero è giunta la notizia di uno slittamento ad aprile della prima sessione in calendario originariamente attesa per febbraio 2024.Isi faranno ad aprile In attesa della sentenza che non si esclude possa accogliere le rimostranze di migliaia di future matricole, dal Ministero è giunta la notizia di uno slittamento ad aprile della prima sessione in calendario originariamente attesa per febbraio ...