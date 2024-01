Terremoto nella Roma De Rossi è il nuovo allenatore “Per me emozione indescrivibile”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ora è ufficiale: Daniele Deè ildella, prende il posto di José Mourinho esonerato questa mattina. In un colpo di scena che ha scosso il mondo del calcio, l’ASha annunciato l’esonero di Mourinho dopo due anni e mezzo alla guida della squadra. L’addio di Josè arriva in seguito a una serie di risultati deludenti, culminati in due sconfitte pesanti, tra cui quella contro il Milan. Questi risultati hanno spinto la dirigenza del club a prendere una decisione drastica, non solo esonerando Mourinho, ma anche tutto il suo staff tecnico. Il legame tra Mourinho e laera apparso solido fin dall’inizio, con grandi aspettative poste sul carismaticoportoghese. L’era arrivato a...

... portare un pò di luce su luoghi in cui ilè passato ormai da anni ma che a causa di una ... ha come obiettivo di trasmettere esperienze uniche, immersinatura, ricercando il carattere ...Dopo ilche ha portato all'esonero di José Mourinho , toccherà a Daniele De Rossi raccogliere l'... De Rossi ritornerà nel ruolo di allenatore e farà il suo esordio in panchinasfida di ...Nintendo ha annunciato delle iniziative di supporto per le vittime del terremoto in Giappone, tra 50 milioni di yen e riparazioni gratuite.Domenica 21 gennaio alle 17.30 presso l’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30, è in programma un incontro dedicato alla presentazione del libro di Alberto Abbà intitolato Cosa ci salva da ...