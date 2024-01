Terremoto in casa Roma | Mourinho esonerato | chi sarà il prossimo allenatore

(Di martedì 16 gennaio 2024) Josénon è più l’della, a comunicarlo è stata la società stessa in un comunicato appena arrivato, ma chi sostituirà il portoghese alla guida dei giallorossi? “L’ASannuncia che Josée i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato“. È così che ladi Dan Friedkin ha comunicato ai suoi tifosi, e al mondo del calcio in generale, che l’portoghese nonpiù alla guida della prima squadra giallorossa. Joséè stato: non è più l’della(Foto Ansa) – cityrumors.itIl nono posto in classifica, benché lontano solo cinque punti dalla zona Champions League, le sconfitte contro la Lazio ...

Da vero Sultano ottomano Erdogan si vede come liberatore di Gerusalemme, riceve e ospita asua ... che ha ricordato la generosità con cui Israele ha aiutato la Turchia durante ile ne ha ...A partire dalla fine dei Settanta: "Carcioffolà", "Scannasurice" (composto nel postdel ... Nasce in una famiglia disagiata "...sette figli, unapiccola, mio padre spesso disoccupato, mia ...Via il tecnico portoghese dopo la sconfitta di San Siro. "Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati ...Dopo il ko in campionato in casa del Milan arriva lo scossone che molti si aspettavano, ma al quale pochi credevano, l'esonero di ...