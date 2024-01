Terremoto a Stromboli nella notte | sisma di magnitudo 3 0

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una scossa didi3.0 ha scosso, in provincia di Messina, alle ore 02:47 di oggi. Con un’epicentro ben definito e una profondità stimata di circa 272.0 km, questo evento ha attirato l’attenzione sulle capacità di monitoraggio sismico in Italia e sulla ricerca di precursori sismici. Il, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), non è stato di grande entità, ma riporta alla luce importanti domande sulla prevedibilità dei terremoti e su come possiamo prepararci a questi eventi naturali. Nonostante i progressi tecnologici, la scienza sismologica conferma che prevedere esattamente quando e dove si verificherà unrimane al di fuori delle nostre capacità attuali. Terremoti, gli eventi precursori e le finestre temporali a ...