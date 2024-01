Tennis | Nick Kyrgios su Rafael Nadal | “A essere realisti sarà l’ultimo anno e avrà gli occhi sul Roland Garros”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Anche ora che si è inserito nel ruolo di commentatore tecnico (apprezzato da più di una parte, va detto) per Eurosport e ESPN,continua a lanciare dei pareri che hottimi motivi perritenuti interessanti. Il focus è ovviamente sui Big 3. Così l’australiano, assente dai campi ormai da Wimbledon: “Rafa ha questo stile di gioco molto duro e fisico, in più e mancino e anche se si conosce il suo modo di giocare non si può far nulla per fermarlo. Federer? Aveva l’abilità di farti sentire male in campo, di fartelo sentire piccolo e di non avere mai tempo per colpire. Non ti sentivi mai tranquillo. Almeno con Djokovic sai che giocherai molti scambi, lunghi e stancanti, ma sai anche che bollirai, come ti sentirai nel match. Il problema è proprio scoprire come batterlo, è come una macchina a ...