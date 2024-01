Tennis | Australian Open Sonego al secondo turno | Evans ko in 4 set

Melbourne, 16 gen. -(Adnkronos) - esordio vincente per Lorenzo Sonego all' Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di ... (liberoquotidiano)

GliOpen sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando ...Lorenzo Sonego mette la ciliegina sulla torta ad una giornata da incorniciare per ilazzurro e raggiunge il secondo turno dell'Open 2024 . Grande vittoria del torinese contro un avversario ostico come Dan Evans , che sembrava ad un passo dal vantaggio di 2 set a 0 e ...Melbourne, 16 gen. -(Adnkronos) - Esordio vincente per Lorenzo Sonego all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azz ...Il danese si è imposto sul giapponese Yoshihito Nishioka in 4 set MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Holger Rune al secondo turno degli ...