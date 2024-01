Tennis | Australian Open Rune al secondo turno

Il danese si è imposto sul giapponese Yoshihito Nishioka in 4 set MELBOURNE (AUSTRALIA) - Holger Rune al secondo turno degliOpen. Il danese, testa di serie numero 8, ha battuto il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6 - 2, 4 - 6, 7 - 6 (3), 6 - 4. Prossimo avversario il francese Arthur Cazaux che ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiopen Ancora Olanda per Sinner: al 2° turno c'è de Jong Il tabellone degliOpen ha regalato a Jannik Sinner un percorso non impossibile, almeno fino ...China top-ranked tennis player Zheng Qinwen has advanced to the second round at the Australian Open Zheng overcame losing the first set to beat Ame ...When Novak Djokovic complained to the chair umpire about wasting “30, 40, 50 seconds” because of spectators moving after every game during his first-round match, it was obvious rules had been relaxed ...