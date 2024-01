Tempo ancora stabile | ma la perturbazione è dietro l' angolo

Leggi su agi

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI - Condizioni meteostabili in Italia, ma unaatlantica si muove velocemente verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo. Tra mercoledì e giovedì un peggioramento meteo interesserà soprattutto il Nord e i settori tirrenici del Centro-Sud. Neve in arrivo generalmente a quote medie sulle Alpi, ma non mancherà qualche sconfinamento più in basso specie tra Piemonte e Lombardia e sul Trentino Alto Adige. Rialzo termico al Centro-Sud con temperature di diversi gradi sopra media. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il fine settimana confermano l'arrivo di una fase più fredda per l'Italia. Temperature in calo al di sotto delle medie, anche se per poco, e possibilità di neve localmente anche a bassa quota lungo l'Appennino. Previsioni per oggi Al Nord Nubi basse lungo i settori di pianura al mattino; sereno altrove. ...