Tebas | «Reichart dice bugie sulla Superlega La Serie A deve rimanere a 18 squadre»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Javier, presidente della Liga, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dellaA e dellaPresidente della Liga dal 2013, Javierrimarrà in carica fino al 2027. Le sue dichiarazioni non sono mai banali o diplomatiche e anche oggi, nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, conferma il suo stile comunicativo.HA DETTO DI ESSERE IN CONTATTO CON 50 CLUB – «Non credo proprio. Quando i club si rendono conto che dai campionati nazionali non hanno accesso diretto al primo livello della, ma solo alla “C” voglio vedere se accettano. Per questo io lo chiamo Bernd Copperfield» L’ILLUSIONISTA – «Esatto. Per me Bernd Copperfield è un mago. Un mago che prende tutti per idioti. I club per primi. E poi noi della Liga, quelli della Premier ...