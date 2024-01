Tassi di interesse giù | comprare casa nel 2024 costerà di meno | il report Abi

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 16 gennaio 2024) Buone notizie in arrivo sul fronte mutui, visto che nelle ultime settimane imedi sulle nuove operazioni sono scesi dal 4,42%, rispetto al 4,5% del novembre scorso. Si tratta di un dato reso noto dall’Abi, che va controcorrente rispetto agli ultimi due anni dominati da continui rialzi. Questi ultimi hanno intimorito non pochi cittadini, che hanno preferito rinviare la firma di un contratto così vincolante ma, al contempo, assai diffuso nel mercato immobiliare. Da notare altresì che ierano pari al 3,01 poco più di un anno fa.dimutui: alcune percentuali interessanti Come accennato, pare invertirsi il trend suidei mutui, che hanno iniziato la discesa. Abi rimarca che il 2023 si chiude con una diminuzione dei, applicati dalle banche ...