Tarquinia | Giulivi | “Bloccata la discarica ad Arlena di Castro con il ricorso al Tar”

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gennaio 2024 – Accolto ilal Tar proposto dal Comune diper bloccare la concessione della Med Sea Litter. “Il progetto di, previsto nel Comune didi, è un impianto che riguarderebbe 60mila tonnellate di rifiuti l’anno, in un territorio ricco di prodotti DOP e IGP, nonché patrimonio dall’alto valore paesaggistico e archeologico. Da mesi, Comuni limitrofi ed associazioni sono sul piede di guerra” – dichiara. “L’iter autorizzativo vorrebbe dare il via libera a diversi tipi di rifiuti: da quelli urbani pretrattati (che vanno sotto il codice 191212), in particolare quello proveniente da mare, spiagge e laghi (200301), dagli imballaggi di plastica prodotti dalla raccolta differenziata (150102) fino ai materiali ...

Fine anno di grande soddisfazione per l'amministrazione Giulivi che ha ottenuto il via libera al bilancio previsionale 2024 e al piano triennale ... (iltempo)

Accolto il ricorso al TAR proposto dal Comune diper bloccare la concessione della Med Sea Litter. "Il progetto di discarica, previsto nel ...sono sul piede di guerra" - dichiara... c) spese compensate.' Un ricorso che segna una vittoria per il comune diche lo stesso sindacocommenta: ' Oltre a questo, il Comune diha impugnato il verbale finale ...Il tribunale ha concesso la sospensiva, presentata dai comuni di Tarquinia e Tessennano, per la costruzione della struttura ad Arlena di Castro nel viterbese ...La soddisfazione del sindaco Giulivi che resta cauto: «Abbiamo vinto una battaglia ma non la guerra. Facciamo una class action» ...