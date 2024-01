Taremi sceglie l’Inter L’obiettivo della dirigenza per l’estate

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024) Mehdiha sceltoper il suo futuro. L’attaccante era già stato seguito in estate, ma alla fine non si è fatto più nulla. Ora la pista è concreta, Alfredo Pedullà scrive sul suo sitosituazione. SCELTA – Mehdiha scelto. L’iraniano ha dato priorità ai nerazzurri in vistaprossima estate, quando sarà free agent in seguito alla fine del suo contratto con il Porto. Il club portoghese non si vuole liberare dell’attaccante a gennaio, lo perderà a parametro zero e aspetterà. Lameneghina gode dei contatti che ci sono già stati diversi mesi fa e che hanno dato un vantaggio proficuo ai finiconclusionetrattativa.è quello di bloccarlo ora ed essere ...