Taremi Inter | blitz di Marotta | è fatta per l’attaccante

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 gennaio 2024), la società è al lavoro per portarea Milano in estate:decisivo di BeppeL‘è sempre molto attenta al mercato degli svincolati e nelle ultime ore si sarebbe avvicinata proprio airaniano in scadenza a giugno con il Porto è libero di poter trattare con qualsiasi club e i nerazzurri hanno mostratoesse per lui sin dall’estate. Una serie di avances importanti su cui l’ad del club di Viale della Liberazione ha fatto leva per convincere il centravanti. Ildiin questo senso è stato decisivo perché le parti sono molto vicine in questo momento.all’non è più una ...