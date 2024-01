Taremi 2 in 1 per Inzaghi | la buona notizia per l’Inter è lo slot – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024)è giunto a fine avventura con il Porto enon può fare altro che aspettare di vederlo con un’altra maglia addosso. Quella nerazzurra, possibilmente. L’obiettivo è quello di consegnare la punta richiesta a, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport REGALO POSTICIPATO – Non solo Piotr Zielinski, che è il nome caldo per rinforzare il centrocampo nerazzurro in estate.vuole completarsi anche in attacco, dove Mehdiè tenuto sotto la lente per via del contratto in scadenza a fine stagione. Così come Zielinski con il Napoli, ancheha ormai deciso di porre fine alla sua avventura in maglia Porto, iniziata nel 2020.si sente in vantaggio sulle altre pretendenti per accogliere il classe ’92 iraniano ad Appiano Gentile. ...