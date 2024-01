Taranto | Ezio Capuano colpisce la porta e bestemmia dieci volte | una giornata di squalifica

(Di martedì 16 gennaio 2024)di unaper, allenatore del. Come emerge dal comunicato del giudice sportivo della Lega Pro, il tecnico è stato fermato “per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un commento non corretto, in quanto sferrava un pugno allad’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno)”. L’episodio si è verificato nel post gara di-Picerno, match terminato 1-1.sarà costretto a saltare la prossima sfida contro il Messina. SportFace.

