Tacchini velenosi in Francia | è allarme listeria

Leggi su ildifforme

(Di martedì 16 gennaio 2024) In, una seria preoccupazione si è diffusa a seguito di un’allerta emessa dal governo tramite il sito Rappel Conso in merito alla presenza diin numerosipronti da cuocere, ampiamente distribuiti nel Paese dall’inizio di gennaio. Lamonocytogenes, il batterio responsabile, costituisce una minaccia significativa per la salute dei consumatori, specialmente L'articolo proviene da Il Difforme.