Svizzera | Davos ospita World Economic Forum Annual Meeting 2024 1

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gen – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 15 gennaio, mostra uno striscione di benvenuto all’esterno del Centro congressi per il(WEF), in. Il WEFsi e’ aperto qui ieri. A fronte dell’intensificarsi delle divisioni e dell’incertezza a livello globale, la 54ma edizione dell’evento ha riunito i leader di tutto il mondo per una settimana di dialogo finalizzato a rafforzare la cooperazione e a coltivare i partenariati. (Xin) Agenzia Xinhua

) (EuroEFE) - Tutto è pronto a) per l'inizio di oggi (martedì 16 gennaio) dei grandi interventi al 54° Forum Economico Mondiale, e hanno già iniziato ad arrivare nella ...La presidente della Confederazione Viola Amherd ha aperto oggi ufficialmente il Forum economico mondiale (WEF) di(GR) facendo appello alla responsabilit dei presenti per ripristinare la fiducia smarrita. La vallesana ha criticato in particolare le lite imprenditoriali che promuovono il populismo, cos come ...DAVOS, SVIZZERA (Reuters) - La Banca centrale europea deve essere pronta a discutere di tagli dei tassi e non deve escludere nessuna opzione di politica monetaria, ha detto a Davos il governatore ...La presidente della Confederazione ha aperto ufficialmente la 54esima edizione del Forum economico a Davos, facendo appello alla responsabilità dei presenti.