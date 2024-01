Suspiria di Dario Argento torna nei cinema in versione restaurata dal 12 febbraio

Dopo il calore con cui i fan diArgento hanno accolto la nuova uscita al cinema di Profondo Rosso , torna nelle sale il film più visionario e ipnotico del maestro del brivido,. Distribuito da Cat People e Videa, ...Il 5 febbraio tocca al maestro dell'horror italianoArgento intrigare gli spettatori con il suo "" (1977) sicuramente un'irripetibile vetta del genere e già degno di un riuscitissimo ...Il capolavoro di Dario Argento di nuovo nei cinema in versione restaurata a cura del direttore di fotografia Luciano Tovoli dal 12 febbraio.Turismo 2024: 8 italiani su 10 programmano l’estate. Vamonos-Vacanze.it, la piattaforma specializzata in crociere per single, ha ...