Supplenze | concorsi e prima fascia GPS | nei prossimi mesi aggiornamento graduatorie e avvio corsi abilitanti Le info utili

Dopo vent'anni di attesa arriva il concorso di religione cattolica. Anzi, isaranno due: uno ordinario, per poco meno di 2mila posti a disposizione frutto dell'accordo ...delleper ...Chi non supererà nessuno dei duee non avrà la laurea si potrà scordare l'accesso alle GPS,...sono in possesso della laurea che potranno infoltire le graduatorie GPS per le eventualiSul bollettino ufficiale del 16 gennai 2024 della Regione autonoma Valle d'Aosta sono stati pubblicati gli avvisi di indizione del ...Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a martedì 16 gennaio 2024.