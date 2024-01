Supercoppa | presentato un pallone speciale | è la prima volta in 35 anni | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si avvicina l’inizio dellaitaliana e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio. PUMA e Lega Serie A hannooggi il PUMA Orbita, ilufficiale realizzato per la competizione, in scena a Riyadh dal 18 gennaio 2024 al 22 gennaio 2024. Per lain 35di storia laavrà undedicato. La versione è contraddistinta dal coloro oro. La versione FIFA Quality PRO utilizza una tecnologia all`avanguardia per creare una sfera ottimale. Ilda gioco PUMA Orbita nellaedizione per la EA SPORTS FC Supercup farà il suo esordio in campo il 18 gennaio all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, per le semifinali ...