Supercoppa | la Lega Serie A presenta il pallone ufficiale | l’omaggio!

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si avvicina laitaliana, in programma dal 18 al 22 gennaio, con Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Lail. LA NOTA ? “PUMA eno oggi lo speciale PUMA Orbita, ilrealizzato per la EA SPORTS FC Supercup, competizione che andrà in scena a Riyadh dal 18 gennaio 2024 al 22 gennaio 2024. Per la prima volta in 35 anni di storia della competizione, la EA SPORTS FC Supercup avrà undedicato, che celebrerà inoltre il nuovo formato a quattro squadre. Per questa speciale occasione, PUMA eA hanno infatti realizzato una nuova versione del ...