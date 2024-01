Supercoppa Italiana | premio al Man Of The Match | i criteri

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024) La Lega Serie A annuncia l’iniziativa del Man Of Theper ciascuna delle tre partite di. Nelle semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, più nella finale di lunedì, ci saranno deiper individuare il migliore in campo. IL MIGLIORE IN– “La EA SPORTS FC Supercup sta per prendere il via a Riyad: Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina si affronteranno all’Al-Awwal Park Stadium per aggiudicarsi il trofeo e come sempre i grandi protagonisti saranno i campioni che scenderanno in campo. Al termine delle Semifinali (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e della Finale, il miglior giocatore della partita riceverà sul terreno di gioco l’EA SPORTS FC Man Of The. Il vincitore delsarà selezionato attraverso ...