Supercoppa Italiana | le partite in onda su Canale 5

(Di martedì 16 gennaio 2024), insuCinque le treche vedranno impegnate Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, in esclusiva assoluta su5 e Italia 1, alle ore 20.00 le semifinali della 36ª edizione della. Le sfide saranno in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Il nuovo format dellaprevede per la prima volta nella storia della competizione una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. Il Napoli campione d’Italia sfiderà la Fiorentina (finalista della scorsa Coppa Italia) e l’Inter, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà la Lazio, arrivata secnello scorso campionato. Chi vince, accederà ...

A Ryad, in Arabia Saudita, Napoli e Fiorentina inaugureranno il nuovo format della Final four Supercoppa Italiana 2024. La vincente affronterà in ... (sport.periodicodaily)

A Ryad, in Arabia Saudita, Napoli e Fiorentina inaugureranno il nuovo format della Final four Supercoppa Italiana 2024 . La vincente affronterà in ... (sport.periodicodaily)

In attesa di sfidare la Fiorentina sul campo, gara valida per l'accesso alla finale della, il Napoli batte la concorrenza della viola sul mercato. Oltre all'articolo: 'Ngonge, ...: via alla 36a edizione, dove si gioca . Napoli e Fiorentina aprono la: orari e dove vedere le partite . L'albo d'oro della: comanda la Juve, l'Inter punta al ...Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, in esclusiva assoluta su Canale 5 e Italia 1, alle ore 20.00 le semifinali della 36ª edizione della Supercoppa Italiana. Le sfide saranno in live streaming anche su Me ...Di seguito il programma televisivo delle semifinali della Supercoppa italiana, in programma a Riyad, in Arabia Saudita. La finale sarà giocata lunedì prossimo.