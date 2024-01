Supercoppa Italiana 2024 | premio di ‘man of the match’ dopo semifinali e finale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Riyadh è pronta ad ospitare la, con Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina protagoniste al Al-Awwal Park Stadium. Al termine delle(Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e della, il miglior giocatore della partita riceverà sul terreno di gioco l’Ea Sports fc man of the match. Il vincitore delsarà selezionato attraverso le analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e ...

Si assegna il primo trofeo della stagione, seppur in ritardo rispetto alle tempistiche classiche. Partirà giovedì 18 Gennaio 2024 la nuova Supercoppa Italiana che da quest'anno adotta il nuovo format studiato per renderla più appetibile al pubblico televisivo. Come ampiamente noto, infatti, la Lega Calcio ha scelto per la...