Supercoppa Italiana 2024 | Parisi | “Napoli forte e con entusiasmo | ma la Fiorentina darà il massimo”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Ci sono sensazioni ed emozioni diverse, cercheremo di dare il. Siamo arrivati ieri, ci stiamo ambientando, per noi è come un nuovo inizio. Il format di questo torneo è da partita secca, noi sappiamo quanto è importante in una gara del genere essere concentrati su ogni dettaglio perché non è come il campionato che perdi una sfida e poi recuperi in quella dopo. Qui essendo una gara secca se perdi vai a casa quindi dobbiamo stare attenti anche perché sappiamo che ilè una squadrae noi vogliamo vincere”. Fabianoparla ai canali social dellain vista della semifinale dicontro il. “Loro vengono da una vittoria all’ultimo ottenuta contro la Salernitana quindi l’umore e ...