Supercoppa in arrivo | viaggio tra le dune | tre ad insidiare l’Inter ? CdS

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lain Arabia è alle porte: tre partite, quattro partecipanti.la detentrice del torneo, Napoli, Lazio e Fiorentina ad insidiarla.E CAMMELLI ? Laitaliana per la prima volta si disputerà alla spagnola, dunque final four con quattro squadre in lizza: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. In campo giovedì alle 20 Napoli-Fiorentina e venerdì allo stesso orario Inter-Lazio. Untra le due e i cammelli che varrà otto milioni di euro per chi riuscirà ad alzare il trofeo al cielo di Riyad, cinque per chi siederà sul secondo gradino e 1,6 per chi invece sarà eliminato direttamente in semifinale.punta al terzo successo consecutivo e lo fa da favorita. In campionato ha messo in saccoccia ben 51 punti sui 60 a disposizione, con ben 48 gol ...