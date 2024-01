Supercoppa | 2º giorno di lavoro per il Napoli | solo terapie per uno

(Di martedì 16 gennaio 2024) Secondodiper il, protagonista inItaliana con Inter, Lazio e Fiorentina. Il report allenamento. REPORT ALLENAMENTO – A seguire il comunicato pubblicato sul sito del. “Secondodiper ila Riyadh. Gli azzurri preparano la semifinale della EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina in programma allo “Al-Awwal Park Stadium” giovedì alle ore 20 italiane (22 locali). La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in undi rapidità seguito da seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto 8 contro 8. Cajuste ha svolto parte di allenamento in gruppo e ...

...Vatiero li ha difesi dicendo che sotto le coperte e quando si spengono le telecamere non c'è... per lasciare spazio il lunedì alla finale diItaliana , esclusiva Mediaset.Napoli - Fiorentina è la prima semifinale, giovedì 18 gennaio; ilseguente, Inter - Lazio. La finale lunedì 22 gennaio alle 20. Fiorentina's Italian defender .../ Controluce via AFP La...Dopo la sconfitta del 2 a 1 contro il Cagliari, Motta ha lasciato un giorno di riposo, e forse anche di riflessione ... a causa dell'impegno della Fiorentina in Supercoppa, non torneranno in campo ...Mediaset trasmetterà le semifinali e la finale della competizione calcistica: gli appuntamenti su Canale 5 e Italia 1 ...