Suicidio Giovanna Pedretti | la figlia risponde a Selvaggia Lucarelli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) . Ecco cosa ha detto Fiorina D’Alvino Fiorina D’Alvino, 28 anni, è ladi, la donna che si è tolta la vita dopo il caos mediatico sollevato in seguito alla reazione ad una recensione negativa che la ristoratrice di Lodi aveva ricevuto. La giovane ha scritto nelle storie di Instagram (parole riportate dal Corriere della Sera)ndo direttamente a: «L’accanirsi è pericoloso. Grazie cara “signora” per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima». La ragazza, dunque, direttamente a, commentando un post in cui la blogger ha scritto: «La coda del 2023 e l’inizio del 2024 insegnano una cosa sola e molto precisa: i social sono ...