Suicidio di Giovanna Pedretti | aperto un fascicolo per istigazione al suicidio | la rabbia contro i giornalisti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per il caso della morte di, la 59enne ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro, è stata aperta un'inchiesta peral. I carabinieri stanno anche indagando per ...

A Lodi è in corso una doppia indagine, per fare luce sulla morte di Giovanna Pedretti , la titolare della pizzeria ‘Le Vignole’ trovata morta nel ... (ilfattoquotidiano)

Ora si indaga per istigazione al. La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sulla morte diPedretti , la ristoratrice di 59 anni che si è tolta la vita nella notte fra sabato e domenica a Sant'...Per il caso della morte diPedretti, la 59enne ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro, è stata aperta un'inchiesta per istigazione al. I carabinieri stanno anche indagando per risalire all'identità del ...Per il caso di Giovanna Pedretti, 59 anni ... L'ipotesi è istigazione al suicidio, con un fascicolo aperto al momento senza indagati e mirato agli accertamenti da svolgere. Gli investigatori ...Ospite a Quarta Repubblica su Rete 4 il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato il presunto suicidio della ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti, forse scatenato dall’odio social.