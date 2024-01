Studenti dell’Istituto Alberghiero e Orto botanico uniti per la sfida della sostenibilità

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Bergamo. A dieci anni dalla sua fondazione in Inghilterra, nel 2014, l’organizzazione no profit Veganuary (nome nato dall’unione delle parole vegan, vegano, e January, gennaio) è diventata un movimento culturale internazionale e le sue campagne di divulgazione per promuovere il consumo di alimenti di origine vegetale hanno portato al centro del dibattito pubblico i beneficidieta a base vegetale per la salute e per il pianeta. Così, nel mese dei buoni propositi, anche gli insegnanti e gliscuola paritaria secondaria iSchool con sede in via Ghislandi e l’di Bergamo hanno voluto dare il loro esempio di “gennaio veg”, unendo le loro forze per un inizio d’anno all’insegna del green. Con l’originale formula di una scuola di cucina aperta alla cittadinanza, gli ...