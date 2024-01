Strage Erba | Azouz non ha dubbi | “Non sono stati Rosa e Olindo”

(Di martedì 16 gennaio 2024) StregaMarzouk esprime il proprio pensiero: “Noned” Ne è fermamente convinto. Tanto è vero che lo ha ribadito proprio negli ultimi giorni. In merito alladiemergono delle importanti novità. Il caso si riaprirà nuovamente. In quella terribile sera dell’11 dicembre del 2006 vennero uccisi il piccolo Youssef di 2 anni, Raffaella Castagna e Paola Galli. Rispettivamente figlio, moglie e suocera diMarzouk. In merito a questa vicenda vennero arreRomano eBazzi. A distanza di molti anni, però, si potrebbe verificare un clamoroso colpo di scena.Marzouk crede nell’innocenza della coppia (Ansa Foto) ...

A uccidere quattro persone nelladi(Como) dell'11 dicembre del 2006 furono dei "professionisti", dei criminali secondo Azouz Marzouk, padre e marito di due delle vittime, che sostiene l'innnocenza di Olindo e Rosa Bazzi. Strage di Erba, l'avvocato Fabio Schembri a Cusano Italia TV: "Rosa, come Olindo dal 9 gennaio non sono più condannati ma imputati".