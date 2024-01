Strage di Viareggio | Vincenzo Soprano ex ad Trenitalia in carcere | sconterà 4 anni e 2 mesi

(Di martedì 16 gennaio 2024), ex ad di, si è costituito nelromano di Rebibbia dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 4e dueper ladi. Il manager è entrato nell’istituto penitenziario martedì mattina. “Non è da sistema giudiziario equo – ha commentato il suo difensore, l’avvocato Alberto Mittone – che una persone vada indopo 15per una fattispecie colposa”. La Cassazione ha confermato le condanne, ma alcune posizioni – tra i quali anche l’ex amministratore delegato di Fs e Rfi, Mauro Moretti – sono state rimandate in appello per ricalcolare le pene limitatamente alle attenuanti generiche. I giudici hanno in sostanza confermato le ...

Non si è ancora chiusa la vicenda processuale delladi. Dopo quasi quindici anni dalla notte del 29 giugno 2009, quando nel deragliamento di un treno carico di gpl e nella successiva esplosione persero la vita 32 persone e ne rimasero ...... bimbo di 9 anni sfugge agli educatori e viene travolto da un treno Ultimo Aggiornamento Fotogallery -di, il sit - in dei familiari delle vittime all'esterno della Cassazione Ultimo ...Confermata la condanna per l’ex sindaco di Mompeo Mauro Moretti come amministratore di Rfi per la strage di Viareggio, “ma non rischia il carcere” ...La Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni, con la pena da rideterminare in Appello per disastro ferroviario, nei confronti di Mauro Moretti nel processo sulla strage ferroviaria di Viaregg ...